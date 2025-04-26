Российский певец Филипп Киркоров чувствует себя замечательно. Подробности о его состоянии после получения ожога раскрыла ТАСС представительница артиста Екатерина Успенская.

«Чувствует себя замечательно, потому что сегодня второй день концерта, поэтому репетирует весь день, чтобы внести правки в программу. У него все хорошо», — указала она.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге на концерте в большом концертном зале «Октябрьский» на Филиппе Киркорове загорелась куртка во время перформанса с фейерверками.

Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с пиротехникой на концерте в Санкт-Петербурге

Сначала все шло по плану, однако затем Киркоров вскрикнул и начал двигаться. В итоге фейерверки погасли. После этого исполнитель сказал, что обжегся, и зрители начали ему аплодировать.