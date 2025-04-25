«Сердце разрывалось»: невестка Валерии рассказала о новорожденном сыне

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина рассказала о рождении второго ребенка и первых сложностях, с которыми она столкнулась, пишет «СтарХит». Шульгина отметила, что малыш очень сильно плакал и его не удавалось успокоить.

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Первый ребенок Арсения Шульгина и его жены Лианы родился в январе 2021 года. Девочку назвали Селин. В апреле 2025 Лиана Шульгина родила сына Мирона.

«Малыш весь день провел на груди, засыпал ненадолго и снова просыпался, сильно плакал. В 3 ночи наконец заснул (как я думала). Но уже в 4 утра начал так сильно плакать, что мое сердце разрывалось. <…> Когда твой ребенок плачет, а ты не можешь помочь - это худшее чувство», - рассказала Шульгина о своем первом опыте со вторым ребенком.

Валерия стала бабушкой во второй раз

Позже медики объяснили ей, что с ребенком все в порядке и он просто голодный. Шульгина отметила, что решила докормить сына смесью - он выпил ее, успокоился и проспал до восьми утра. По ее словам, она переживала из-за своего решения не ждать, пока придет больше молока, и использовать смесь.