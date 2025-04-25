Экс-жена Паши Техника сообщила о трудностях с выплатой ипотеки на 9 млн. Ева Карицкая рассказала о жизни после смерти рэпера в Telegram-канале.

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Весной 2025 года ушел из жизни Техник после отравления неизвестным веществом. По словам Евы, основными наследниками являются родители Паши и его сын. Сыну достанется вся музыкальная часть наследства, в том числе и авторские права, а основная часть будет поделена пополам.

Ева отметила, что ребенок сможет распоряжаться средствами после достижения совершеннолетия. А пока блогерша будет самостоятельно обеспечивать сына и выплачивать ипотеку на 9 млн.

По словам Евы, ее не пугают трудности, в скором времени она начнет работать, а пока экс-жена Техника получает доход от рекламы.

«У меня ипотека на 9 миллионов. По возвращению в Москву, естественно, я буду работать», — высказалась блогерша.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Паши Техника уехала вместе с шестилетним сыном из России. Подробности читайте в этой новости.

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