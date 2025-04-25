Чужой ребенок, измены и осознание спустя годы: правда о браке Рыбникова и Ларионовой

25 апреля исполнилось 25 лет со смерти актрисы Аллы Ларионовой. Звезда «Садко» провела в браке с артистом Николаем Рыбниковым 33 года — за это время он ни разу не позволил усомниться в его верности и любви. Однако, как отмечает Starhit, чувства не всегда могли быть взаимны.

Фактически Рыбников спас Ларионову, когда сделал ей предложение — в тот момент она была беременна от Ивана Переверзева. Роль хранительницы очага ей давалась с трудом: по словам близких, звезда флиртовала с поклонниками и даже пропадала из дома. Вспоминаем историю сложных отношений двух знаменитостей советской эпохи.

Рождение и карьера Рыбникова

Рыбников родился 13 декабря 1930 года в Воронежской области. Его отцом был полный тезка Николай Николаевич Рыбников — актер Борисоглебского театра. Играл он не часто, а с уходом на фронт его карьера и вовсе закончилась. Мама Рыбникова перевезла их с братом в Сталинград, по иронии судьбы подвергнув еще большей опасности. И отец, и мать не дожили до конца Великой Отечественной войны.

Вернувшись в послевоенные годы в Сталинград, Николай окончил школу и стал играть на подмостках местного драматического театра. В один момент юношу потянуло к медицине, однако после двух лет учебы молодой человек понял, что страсть к актерской работе у него сильнее. Рыбников отправился в Москву и поступил во ВГИК.

Популярность к артисту пришла не сразу — небольшие роли в «Сельском враче» и в «Команде с нашей улицы» остались незамеченными зрителями. Однако уже следующая работа в «Тревожной молодости» заслужила похвалу от критиков, а картина «Весна на Заречной улице», где Николай сыграл сталевара Сашу Савченко, закрепила успех: герой стал символом 50-х.

Позднее Рыбников вступил в Театр-студию киноактера, где играл самых разных персонажей, а параллельно снимался в популярных фильмах своего времени — «Девчата», «Высота», «Им покоряется небо», «Хоккеисты», «Освобождение», «Война и мир». Карьера артиста начала идти к закату лишь в 80-е: от главных ролей он перешел к второстепенным. Например, в своем последнем фильме «Изыди!» он сыграл лишь образ трактирщика.

Чувства «разминулись»

Главной женщиной в жизни Рыбникова стала Алла Ларионова. Студенты познакомились еще в вузе, Николай часто приходил домой к Алле, подружился с ее родителями, однако не испытывал теплых чувств: в тот момент у него была другая девушка.

«Я плакала по ночам в подушку, а с его стороны не было даже намека. Потом я успокоилась, а Коля, наоборот, загорелся», — рассказывала артистка.

Чувства студентов не совпали и казалось, что надежды на воссоединение нет. Ларионова стала звездой «Садко» и «Анны на шее», у нее появилось множество поклонников, а Рыбников страдал от безответной любви. Однажды он даже хотел покончить с собой, но от роковой ошибки его спас товарищ.

После этого инцидента Рыбников решил во что бы то ни стало добиться Ларионову. В каждом месте съемок она получала телеграмму с признаниями и теплыми пожеланиями. Однако актрису эти письма не трогали: в тот момент она была влюблена в коллегу Ивана Переверзева. Как только она забеременела, то узнала, что в такой же ситуации оказалась и актриса Кира Канаева. Переверзев сделал выбор в пользу последней.

О свадьбе Ларионова узнала позднее, когда обнаружила штамп в паспорте возлюбленного. Тогда она переехала в другой номер и позвонила жене брата Валентине. Та рассказала о произошедшем Рыбникову — он тут же приехал в Минск, чтобы сделать Алле предложение. Ларионова ответила согласием — в январе 1957 года они срочно расписались, чтобы ребенок родился в законном браке.

Уже в феврале у Аллы родилась дочь Алена, которую Рыбников принял как родную. Супруги жили в трехкомнатной квартире у метро «Аэропорт», а после купили две соседние квартиры. В их доме постоянно были гости, но если Ларионова была рада приемам, то Рыбников быстро начинал скучать.

Была ли взаимность?

Близкие отмечали, что Ларионова и Рыбников были совсем разными по темпераменту людьми. Николай часто стремился к уединению, из-за чего появлялись слухи о разводе. Например, когда актриса сломала ключицу, супруг ни разу не навестил ее в больнице: не хотел, чтобы его заметили. Однако близкие знали, что дома артист переживает и скучает. Бывали и противоположные ситуации. Однажды Ларионова уехала в Тверь на съемки, а Рыбников тут же поехал вслед за женой. Он так торопился, что попал в аварию — к счастью, лишь сломал ребро.

Однако если в искренности чувств Рыбникова никто не сомневался, то уверенности в Ларионовой не было. Артистка могла часто предпочесть общество подруг супругу, а также почти не занималась домашними делами. Актеры знали, что стирку Рыбников брал на себя, а остальное ложилось на плечи тещи. Увлекалась Ларионова лишь готовкой — она любила угощать гостей вкусными блюдами, однако нередко среди них были влюбленные в звезду мужчины.

Иногда Ларионова пропадала на сутки. Знала где она лишь ее близкая подруга, продюсер Светлана Павлова. Однажды Павлова решила проучить артистку — посоветовала Рыбникову поселиться у знакомой на пару дней, чтобы супруга поволновалась. Николай не выдержал и почти сразу раскрыл заговор.

«Но что бы Алла себе ни позволяла, у нее и мысли не было уйти от Коли. Может быть, она любила даже не меньше, чем он, просто по-своему. Во всяком случае, Алла переживала за мужа больше, чем за себя», — отмечала Павлова.

Несмотря на все неприятные инциденты Рыбников и Ларионова оставались вместе в сложные периоды. Несчастьем для супругов стала болезнь тещи — ей требовался уход. Рыбников стал меньше сниматься, теряя деньги. В 80-е актеры потеряли свою актуальность и снимались все реже. В последние годы жизни артист часто уезжал на дачу и все больше сторонился людей. Рядом оставалась лишь его жена. 22 октября 1990 года Рыбников умер во сне от сердечного приступа.

Ларионова признавалась, что ей пришлось тяжело без Рыбникова. Выступала она мало, сниматься не звали. Проблем доставляла и младшая дочь Арина, которая привела в дом парня и часто выпивала. В результате актриса разменяла жилье и съехала в отдельную квартиру. Страдая от тоски, она осознала, сколько недодала супругу при жизни.

В 2000 году артистка скончалась от обширного инфаркта. Ее похоронили рядом с мужем на Троекуровском кладбище. Несмотря на всю противоречивость, их пара считается одной из самых красивых в истории советского кино.