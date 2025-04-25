Гузеева раскрыла причину ухода Володиной из «Давай поженимся!»

Астролог Василиса Володина, которая была одной из трех центральных фигур передачи «Давай поженимся!» на Первом канале, покинула проект в период пандемии. В свежем выпуске шоу Лауры Джугелии ведущая программы Лариса Гузеева решила раскрыть свою версию произошедшего.

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Несмотря на то, что по словам Володиной, Гузеева якобы сама настояла, чтобы коллега не возвращалась из отпуска и прекратила съемки в проекте, сама ведущая опровергла это.

— Я ведь не отвечала все эти годы. Потому что сначала думала, а зачем? Ну, человек ходит и везде раздает интервью. Но потом, когда у тебя все время выскакивает ложь несусветная (...) Говорю девчонкам, с которыми работаем: «Может, все-таки ответить?» Сначала думала надо остроумно или одной фразой, а потом решила, почему я должна мучиться и стараться? Расскажу просто, как было, — заявила Гузеева.

Конфликт зародился в период пандемии. Съемочная группа настаивала на том, чтобы продолжать работу ради спокойствия зрителя, несмотря на риски. В период пандемии от коронавируса скончался оператор программы. Однако Володина была решительно настроена против этого, предложив записывать прогнозы дистанционно. Гузеева также добавила, что всегда любила свою коллегу и хорошо относилась к ней, но была возмущена интервью, которые давала астролог, где отзывается о ней в негативном ключе.

— Она сказала, что для Ларисы Гузеевой всегда особые условия. Какие условия? Что моя мама уходила, а я работала? Что я была в ковид, рисковала? Вовку похоронили (...) Эти что ли условия для меня? Я вот все время думала: «Ты повела себя, как... Очень плохо по отношению к коллективу». Когда она рожала, ее ждали же, — пожаловалась Гузеева на YouYube-канале FAMETIME TV..

Отдельно телеведущая ответила на слова Володиной о выборе между жизнью и кошельком, ведь, по мнению астролога, съемочная группа «Давай поженимся!» выбрала именно второе.

— То есть она и в этом нас опустила! Это же программа — не я, Роза и Василиса, а сто человек, это же производство! Все остальные выбрали кошелек... Это же отвратительно, так низко, неправильно, — резюмировала Гузеева.

Несмотря на отказ в съемках со стороны Володиной, в конце января стало известно, что астролог примет участие в другой передаче Первого канала — «Модном приговоре». Вместе с Роговым она будет давать советы героиням, опираясь не только на свой вкус, но и на подсказки планет.