Гузеева раскрыла причину ухода Володиной из «Давай поженимся!»

«Отвратительно, низко»: Гузеева объяснила уход Володиной из «Давай поженимся!»
Астролог Василиса Володина, которая была одной из трех центральных фигур передачи «Давай поженимся!» на Первом канале, покинула проект в период пандемии. В свежем выпуске шоу Лауры Джугелии ведущая программы Лариса Гузеева решила раскрыть свою версию произошедшего.
Несмотря на то, что по словам Володиной, Гузеева якобы сама настояла, чтобы коллега не возвращалась из отпуска и прекратила съемки в проекте, сама ведущая опровергла это.
— Я ведь не отвечала все эти годы. Потому что сначала думала, а зачем? Ну, человек ходит и везде раздает интервью. Но потом, когда у тебя все время выскакивает ложь несусветная (...) Говорю девчонкам, с которыми работаем: «Может, все-таки ответить?» Сначала думала надо остроумно или одной фразой, а потом решила, почему я должна мучиться и стараться? Расскажу просто, как было, — заявила Гузеева.
Конфликт зародился в период пандемии. Съемочная группа настаивала на том, чтобы продолжать работу ради спокойствия зрителя, несмотря на риски. В период пандемии от коронавируса скончался оператор программы. Однако Володина была решительно настроена против этого, предложив записывать прогнозы дистанционно. Гузеева также добавила, что всегда любила свою коллегу и хорошо относилась к ней, но была возмущена интервью, которые давала астролог, где отзывается о ней в негативном ключе.
— Она сказала, что для Ларисы Гузеевой всегда особые условия. Какие условия? Что моя мама уходила, а я работала? Что я была в ковид, рисковала? Вовку похоронили (...) Эти что ли условия для меня? Я вот все время думала: «Ты повела себя, как... Очень плохо по отношению к коллективу». Когда она рожала, ее ждали же, — пожаловалась Гузеева на YouYube-канале FAMETIME TV..
Отдельно телеведущая ответила на слова Володиной о выборе между жизнью и кошельком, ведь, по мнению астролога, съемочная группа «Давай поженимся!» выбрала именно второе.
— То есть она и в этом нас опустила! Это же программа — не я, Роза и Василиса, а сто человек, это же производство! Все остальные выбрали кошелек... Это же отвратительно, так низко, неправильно, — резюмировала Гузеева.
Несмотря на отказ в съемках со стороны Володиной, в конце января стало известно, что астролог примет участие в другой передаче Первого канала — «Модном приговоре». Вместе с Роговым она будет давать советы героиням, опираясь не только на свой вкус, но и на подсказки планет.