Сколько зарабатывает лишенный гражданства РФ Комиссаренко за границей

На днях стендап-комика Славу Комиссаренко лишили российского гражданства. Но, кажется, артист не сильно из-за этого расстроился. В январе 2022 года Комиссаренко покинул Россию.

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Жил в Польше, затем в Турции, а сейчас обосновался в Чехии. И судя по всему, твёрдо стоит на ногах за границей. Выступления Комиссаренко пользуются спросом и хорошо оплачиваются. Как выяснил Mash, гонорар Славы за концерт составляет 1,6 миллиона рублей. При этом перелёт, проживание, трансфер, питание, суточные, гримёрка и технический райдер оплачиваются отдельно.

Не так давно комик сам делился подробностями жизни в эмиграции. По словам артиста, как правило, он находится в постоянных разъездах.

«Непонятно где живу. Сегодня там, завтра тут. Вот вообще вышел из темноты в Варшаве», — делился Слава в в YouTube-шоу «Локал Live».

Ранее мы писали драматичной ситуации в личной жизни Комиссаренко. Осенью 2023 года Слава женился на девушке, оказавшейся бывшей вебкам-моделью. Об этом комик узнал постфактум. Позже Юлия Шашкова подтвердила, что такой эпизод в её жизни действительно был в её 19 лет и продлился около двух недель.