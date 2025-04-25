Сколько заработает Чеботина за концерт в день рождения

Певица Люся Чеботина на своем концерте в честь дня рождения планирует заработать более 20 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным канала цена билетов на выступление певицы в Барвихе начинается от 20 тысяч рублей. При этом стоимость самых дорогих достигает 90 тысяч.

«Всего за концерт Чеботина заработает более 20 миллионов рублей при условии полной посадки», - отмечает «Звездач».

Ранее певица Лолита призналась, что была восхищена перфомансом Люси Чеботиной с ножницами, когда она на глазах у тысяч зрителей отрезала себе волосы прямо на сцене. По мнению Лолиты, перфоманс был очень опасным, так как арттистка делала все во время движения и могла легко пораниться.