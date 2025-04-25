Рэпер Offset во второй раз перенес концерт в Москве

Концерт американского рэпера Киари Кендрелли Сифуса, более известного под сценическим псевдонимом Offset, в Москве был во второй раз перенесен ― с 26 апреля на 14 июня. Об этом в пятницу, 25 апреля, сообщила генеральный директор агентства Say Agency Анна Субчева.

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По ее словам, выступление перенесли по просьбе самого музыканта. При этом все купленные билеты остаются действительными, а место проведение будет прежним ― «МТС Live Холл». Глава агентства добавила, что артисты являются обычными людьми, поэтому могут периодически сталкиваться с непредвиденными обстоятельствами.

— Он искренне верил, что за неделю сможет преодолеть обстоятельства... Очень опечален, что не сможет быть в нашей стране в изначально намеченные сроки, — передает слова Субчевой «Афиша Daily».

Изначально концерт должен был пройти 18 апреля, однако за два дня до выступления организаторы сообщили о его переносе на 26 апреля. При этом гонорар Offset составляет 500 тысяч долларов. Артист уже приезжал в Россию в 2019 году, поэтому когда ему вновь предложили выступить в Москве, то он сразу же согласился. При этом организаторы пытались договориться с представителями артиста с осени прошлого года.