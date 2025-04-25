Смена жен, переезд в деревню и ранняя смерть: история актера Виктора Корешкова

Сегодня звезде фильмов «Здесь твой фронт» и «Государственная граница» Виктору Корешкову могло бы исполниться 73 года. Артист, который стал секс-символом 80-х, запомнился публике не только своей игрой, но и браками с коллегами по цеху. Историю актера вспомнил Starhit.

Творческий путь

Виктор родился 25 апреля 1952 года в Москве. Хоть семья и была далека от искусства, Корешков с детства тянулся к театру. Он участвовал в любительских постановках с юношества, из-за чего никто из окружающих не удивился поступлению артиста в Щепкинское училище. После его окончания, в 1977 году, актера приняли в Театр имени Маяковского. При этом в кино Корешков дебютировал еще на последнем курсе — сыграл эпизодическую роль в фильме «Предательница».

Позднее, в 80-е, Корешков получил широкую известность благодаря появлению сразу в ряде ставших легендарными картин — «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Репортаж с линии огня» и «Государственная граница». В следующее десятилетие он снялся всего в двух фильмах, в конечном счете и вовсе покинув профессию.

От Хорохориной к Гундаревой

Первой супругой Корешкова была Наталья Хорохорина. Женщина не считала себя особо привлекательной, из-за чего крайне удивилась, когда за ней стал ухаживать Виктор — завидный жених на тот момент учился в «Щепке» на курс младше. Парень писал студентке красивые письма, дарил букеты, пластинки и книги. Взаимные чувства привели к свадьбе, однако с детьми Корешков и Хорохорина решили подождать — сперва нужно было построить карьеру.

Вскоре актрису пригласили в «Маяковку» на роль Катерины в «Леди Макбет Мценского уезда». В другом составе ту же героиню играла Наталья Гундарева. Вскоре Хорохорина ушла из-за жестких методов режиссера Андрея Гончарова, а с Гундаревой начал репетировать Корешков — режиссер приметил артиста, когда тот пришел в театр за супругой.

Работа разлучила пару. Супруг на гастролях играл любовника Гундаревой, а супруга — снималась в Крыму в «Пиратах XX века». За актрисой ухаживали многие мужчины на площадке, однако она не отвечала им взаимностью. Тогда же Хорохориной приснилось, что супруг изменил ей с кем-то из театра.

Впоследствии оказалось, что сон был правдив. После возвращения в Москву Корешков заявил, что съезжает к родителям — он изменил жене с Гундаревой.

«Хотела ли я, чтобы муж вернулся? Очень. Но ничего для этого не сделала, гордая была. А вот сейчас думаю, что зря. Витя не нужен был Наташе. Он нужен был мне, и я была ему нужна для становления — и человеческого, и творческого. Допускаю: будь мы с Корешковым старше, мудрее, опытнее, то смогли бы пережить эту ситуацию. А тогда ума не хватило», — рассказывала позднее Хорохорина.

Инцидент не пошел на пользу отношениям Корешкова с коллегами в «Маяковке». Окружающие решили, что за счет Гундаревой он хочет построить свою карьеру. Хорохорина же спустя годы отмечала — для актрисы это был лишь мимолетный роман с молодым коллегой. Гундарева не хотела разводиться с режиссером Леонидом Хейфецем, а вот ее экс-супруг жить во лжи бы не сумел. Позднее Корешков убедит любовницу уйти от супруга, однако счастья брак им не принес.

От Гундаревой к Игнатьевой

С Гундаревой Корешков провел всего два года. Большинство сходятся во мнении, что разошлась пара из-за «повторения истории» — однажды приболевшего актера на сцене подменил молодой Сергей Насибов, с которым у Гундаревой завязался роман.

«В Москве Сергей и Наташа встречались открыто, не стесняясь ни Вити, ни артистов театра. Спустя несколько месяцев Гундарева и Корешков развелись, но было уже поздно — он был уничтожен как личность, я считаю, это она Витю сломала. И жизнь его понеслась под откос», — заключила Хорохорина.

Однако есть и другая версия: в действительности это Корешков ушел от Гундаревой к солистке ВИА «Веселые ребята» Валентине Игнатьевой. В одном из интервью певица говорила, что дружила с Гундаревой и часто ходила на «Леди Макбет Мценского уезда». Игнатьева сильно удивилась, узнав о проблемах в браке, а спустя несколько месяцев после официального разрыва супругов Валентине позвонил Корешков с признаниями в любви, которую он сдерживал с начала знакомства.

Почти сразу Игнатьева и Корешков съехались. Гундарева узнала об этом, когда подруга пришла в театр не по ее контрамарке. Она сильно удивилась этому, но сразу поняла, что у ее экс-супруга начались новые отношения. В браке у артистов родился сын Иван, однако это не сохранило любовь: спустя четыре года супруги развелись.

От Игнатьевой в деревню

В 90-е годы актер отказался от профессии и решил стать фермером. Виктор перебрался в деревню Молоденово и со временем стал более религиозным. Он дважды заводил новые отношения: первые не сложились, а вторые привели к большой любви — последняя избранница Корешкова Оксана до самой смерти поддерживала мужа. 2 марта 2011 года он скоропостижно скончался — когда уже казалось, что жизнь наладилась. Причиной стал сердечный приступ.

Как отмечала племянница Корешкова Софья после похорон, о своем единственном сыне артист никогда не забывал. Когда Иван решил пойти по стопам отца, Виктор долго его отговаривал, но тот не послушался. Однако в некотором роде он повторил судьбу родителя — после нескольких небольших ролей в сериалах молодой человек решил бросить творчество и поступил в духовную семинарию. Сейчас Иван уже служит батюшкой.