Виктории Боне резко стало плохо во время восхождения на гору. Об этом стало известно из соцсетей.

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Телеведущая Виктория Боня продолжает восхождение на Эверест. Знаменитость старается ежедневно отчитываться о процессе в своем блоге. Боня рассказала, что в последние сутки она почувствовала себя плохо, пришлось экстренно надевать кислородную маску.

«Резко стала плохо на третий день. Сатурация 50-55. Вчера через силу ходила на прогулку, еле-еле набрала 200 метров. Ноги и руки были ватные. Вечером вообще накрыло так, что пришлось спать с кислородом, чтобы не лежать и не умирать всю ночь», - призналась она.

Блогерша также рассказала, что испытывает большую слабость и не может даже поднять чайник.

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