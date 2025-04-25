Виктории Боне резко стало плохо во время восхождения на гору
Виктории Боне резко стало плохо во время восхождения на гору. Об этом стало известно из соцсетей.
Телеведущая Виктория Боня продолжает восхождение на Эверест. Знаменитость старается ежедневно отчитываться о процессе в своем блоге. Боня рассказала, что в последние сутки она почувствовала себя плохо, пришлось экстренно надевать кислородную маску.
«Резко стала плохо на третий день. Сатурация 50-55. Вчера через силу ходила на прогулку, еле-еле набрала 200 метров. Ноги и руки были ватные. Вечером вообще накрыло так, что пришлось спать с кислородом, чтобы не лежать и не умирать всю ночь», - призналась она.
Блогерша также рассказала, что испытывает большую слабость и не может даже поднять чайник.
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