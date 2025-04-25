Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал внести певицу Веру Брежневу в списки террористов из-за финансирования ВСУ. Об этом он сообщил порталу «Страсти».

Вера Брежнева после начала СВО уехала из России и начала строить карьеру заново за границей. Артистка отказалась от российских поклонников, перешла на украинский язык и открыто поддерживала ВСУ. В связи с этим, по мнению Бородина, есть основания признать артистку террористкой.

«Вера Брежнева направляет часть заработанных денег на поддержку Вооруженных сил Украины», - заявил Виталий Николаевич.

Лидер ФПБК подчеркнул, что 25 апреля направит официальный запрос.

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Напомним, что, несмотря на отъезд из России, Вера полностью не отказалась от своих песен на русском языке. На концертах за границей она по-прежнему поет хиты, которые сделали ее популярной.