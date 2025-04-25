19-летняя невеста Лепса станет звездой нового реалити-шоу

19-летняя невеста Григория Лепса станет звездой нового реалити-шоу
Аврора Кирба, 19-летняя невеста 63-летнего народного артиста России Григория Лепса, присоединилась к участникам реалити-шоу ТНТ "Мастер игры".
Аврора - блогер, учащаяся в Лондонском колледже моды
По правилам шоу 22 участника заселятся на виллу в Марокко, где их ждут испытания и психологическая игра.
Ранее стало известно, что в шоу примут участие актёры Денис Власенко и Леон Кемстач, блогер Женя Ершов, певица Марго Овсянникова, продюсер Александр Толмацкий, внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева, ведущая "Матч ТВ" Камиля Харисова, а также шестеро участников "Битвы экстрасенсов": Илья Ларионов, Дмитрий Матвеев, Никита Турчин, Саманта Адам, Николь Кузнецова и Наталья Бантеева.
Роль самого "Мастера игры" исполнит актёр Юрий Колокольников, певец Филипп Киркоров станет Джокером, "нарушающим привычный ход событий игры".
Премьера - в этом году, точной даты пока нет.