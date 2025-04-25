Юлия Паршута рассказала о переезде после ограбления

Певица Юлия Паршута переехала в новую квартиру после ограбления съемного жилья. Как сообщает Super.ru, об этом она рассказала журналистам на закрытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

По словам Паршуты, сейчас правоохранители продолжают расследование. Под подозрением могут быть все, «кто в принципе подходил к квартире».

«Ничего не могу рассказывать и никакой информацией не владею. Когда идет следствие, ты ничего толком не можешь ни дознаться, ни рассказать тем более», — отметила певица.

На вопрос о том, есть ли в новом жилье сейф, Паршута пошутила: «Хранить нечего, все украли».

Напомним, что квартиру артистки «обнесли» в январе. СМИ сообщали, что грабители украли 10 тысяч долларов и порядка 2 млн рублей наличными. Кроме того, пропали трое часов и ювелирные украшения. Уголовное дело расследуют по статье о краже в особо крупном размере. Telegram-канал «112» писал, что воры проникли в жилье, когда хозяйки не было дома. Предположительно, дверь открыли ключом — на замке не нашли следов взлома.