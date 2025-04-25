Закончился суд по разделу имущества Алсу и Абрамова

В Савеловском суде Москвы заключили мировое соглашение Алсу и ее бывший муж бизнесмен Ян Абрамов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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Судебный процесс по разделу имущества, длившийся чуть меньше года, закончился 25 апреля.

До этого адвокат Абрамова Александр Добровинский говорил, что пара делит имущество на сумму больше 10 млрд рублей, включающее в себя квартиры, загородные дома, автомобили, парковочные места, доли в фирмах.

Раньше Алсу отказывалась от компенсации в 2,5 млрд и мирового соглашения. Сейчас, уточнил адвокат певицы, она отказалась от иска о разделе.

Алсу и Ян Абрамов официально развелись в августе 2024 года. Пара была в браке 18 лет, в отношениях родились двое дочерей и сын.

В марте Алсу снова попыталась закрыть Абрамову выезд из России.

Ранее адвокат Абрамова уличал Алсу в «мании величия».