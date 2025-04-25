«Я такая, какая я есть»: Утяшева ответила критикам

Гимнастка Ляйсан Утяшева отреагировала на критику ее шоу. Как сообщает Super.ru, она подчеркнула, что не переигрывает в выпусках, а показывает настоящие эмоции.

Речь идет о проекте «Вкусно с Ляйсан». В нем Утяшева и приглашенная звезда вместе готовят любимое блюдо героя из детства, а также разговаривают на различные темы. Недавно в Сети завирусилась видео-нарезка шоу с яркими эмоциями гимнастки. Некоторые считают, что телеведущая сильно переигрывает и выглядит в кадре неестественно.

«Из выпуска к выпуску я просто веселюсь и беседую со своими гостями на кухне. Я такая, какая я есть. Могу быть где-то смешная, где-то наивная, местами радуюсь, как ребенок, выдаю свои настоящие искренние реакции, я не специальная, мы снимаем выпуски так, как оно идет в моменте», — ответила Утяшева на критику.

Она добавила, что любит то, что делает. Ведущая призвала зрителей не искать в происходящем в выпусках скрытых смыслов.