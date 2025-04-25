Молодая жена Малафеева заявила о нехватке времени на мужа

24-летняя гимнастка Ангелина Шкатова пожаловалась, что у нее остается мало времени на мужа, 46-летнего вратаря Вячеслава Малафеева. Об этом она сказала на «Подкасте Бактияра» на YouTube.

Напомним, что Шкатова и Малафеев поженились недавно — 21 февраля 2025 года. По словам гимнастки, они познакомились на спортивном мероприятии, однако отношения завязались не сразу — некоторое время спортсмены просто общались.

«У нас на самом деле много общего, мы любим хоккей. Он тоже играет сейчас в хоккей, хотя был футболистом. Любим на джет-серфе кататься, гулять… Не знаю, много общего, многое объединяет. Самое главное, когда союз есть, когда вместе хорошо, комфортно и, в принципе, ничего больше не нужно», — рассказала Шкатова.

Гимнастка добавила, что даже при нехватке времени старается уделять супругу как можно больше внимания. Сейчас у нее плотный график — Шкатова остается в художественной гимнастике, регулярно бывает на мастер-классах и сборах, а также сама их проводит.

«И учеба к тому же. Я недавно магистратуру окончила. Но, наверное, семья в приоритете. Была спортивная карьера, сейчас — семья. На первом месте семья, а дальше все остальное», — продолжила гимнастка.

Сейчас пара живет в Санкт-Петербурге, однако Шкатова не исключает, что они переедут в Москву. Она призналась, что Петербург ей нравится — этот город «спокойный, просто по душе».