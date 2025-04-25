Коллегам Дубовицкой пришлось объясняться после неудачного фото артистки

Коллеги Регины Дубовицкой опровергли болезнь артистки после публикации ее фото. Об этом сообщает Kp.ru.

© Passion.ru

Накануне юморист Сергей Дроботенко опубликовал совместную фотографию с Региной Дубовицкой. Пользователи Сети едва узнали артистку - она выглядела сильно постаревшей, осунувшейся и похудевшей. Кто-то даже предположил, что Дубовицкая больна.

Однако коллеги знаменитости поспешили заверить - артистка здорова, просто ракурс неудачный.

«Регина Игоревна привыкла к подобной реакции. И спешит успокоить - все в порядке, она не болеет, не волнуйтесь. Тем более, чему не нужно верить, так это когда вместе с этой информацией появляется реклама препаратов для похудения! Человеку - 81 год! Живой острый ум», - рассказал источник.

Ранее мы писали о том, что Укупник заговорил о судьбе недвижимости, находящейся в Юрмале.