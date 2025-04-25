«Она не болеет»: коллегам Дубовицкой пришлось объясняться после неудачного фото артистки

Passion.ru

Коллеги Регины Дубовицкой опровергли болезнь артистки после публикации ее фото. Об этом сообщает Kp.ru.

Коллегам Дубовицкой пришлось объясняться после неудачного фото артистки
© Passion.ru

Накануне юморист Сергей Дроботенко опубликовал совместную фотографию с Региной Дубовицкой. Пользователи Сети едва узнали артистку - она выглядела сильно постаревшей, осунувшейся и похудевшей. Кто-то даже предположил, что Дубовицкая больна.

Однако коллеги знаменитости поспешили заверить - артистка здорова, просто ракурс неудачный.

«Регина Игоревна привыкла к подобной реакции. И спешит успокоить - все в порядке, она не болеет, не волнуйтесь. Тем более, чему не нужно верить, так это когда вместе с этой информацией появляется реклама препаратов для похудения! Человеку - 81 год! Живой острый ум», - рассказал источник.

Ранее мы писали о том, что Укупник заговорил о судьбе недвижимости, находящейся в Юрмале.

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