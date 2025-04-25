Волочкова назвала жениха дочери «хахалем» и предрекла их браку скорый крах

Балерина Анастасия Волочкова негативно отозвалась о женихе своей дочери Никите Григоряне. В интервью для YouTube-канала Кристины Задоры она предсказала их браку скорый крах.

Напомним, что свадьба Ариадны и Никиты состоится 26 апреля. Они решили не приглашать на праздник представителей СМИ. И если сперва балерина поддержала их, то теперь оказалась недовольна этим. В интервью она назвала Григоряна «хахалем» и призналась, что хочет чтобы торжество состоялось как можно скорее — чтобы забыть его «как страшный сон».

«Она говорила, чтобы на свадьбе все поскромнее оделись, чтобы она была главной, чтобы не было СМИ. Я ее чуваку говорю: друг мой сердечный, ты вообще кто? Тебя звать никак, ты был у меня дома два раза, я тебя видела в католическом храме, ты мою дочь подсадил на четки, она вся забитая такая. Я его спрашиваю: ты когда брал в жены Ариадну Волочкову, понимал, чья это дочь?! Как можно без СМИ? Невозможно», — сказала Волочкова, добавив, что по всей видимости Григоряну «есть что прятать».

Следом балерина обратилась к дочери, заявив, что даже если она возьмет фамилию мужа, то все равно останется «дочерью Анастасии Волочковой». По мнению матери, у Ариадны не получится превзойти ее, а дочке бы следовало относиться к ней с уважением и ставить ее жизнь как пример.

«Мне звонят, когда бабки нужны, когда надо решить проблемы. Я говорила своей маме — не надо венчания Ариадны. Она с ним через полгода расстанется», — заключила балерина.

Ранее Волочкова раскритиковала телеведущую Елену Николаеву — жену ее экс-супруга Игоря Вдовина. По мнению балерины, именно она распускает слухи о ней и ее свадьбе, в том числе и о стоимости торжества в 10 млн рублей.