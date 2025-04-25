Константин Меладзе в своём аккаунте в запрещённой соцсети опубликовал фотографию с братом Валерием. На снимке певец и композитор стоят в обнимку в знаменитом лондонском концертном зале Royal Albert Hall. Именно там на днях выступил Валерий Меладзе, а Константин пришёл его поддержать.

«Валерий Меладзе дал долгожданный концерт в одном из самых престижных концертных залов мира — Royal Albert Hall в Лондоне. Это событие стало настоящим праздником для всех поклонников артиста, собравшихся в зале со всего мира», — подписал фотографию Константин.

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Пользователи Сети заметили, что на фото композитор выглядит заметно похудевшим, и предположили, что это произошло на нервной почве в связи с разводом с Верой Брежневой.