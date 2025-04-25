Стендап-комик Слава Комиссаренко готов отказаться от политических шуток

Комик готов скорректировать программу, но только на корпоративах.

© WomanHit.ru - МК

Бывший резидент шоу «Стендап» на ТНТ Слава Комиссаренко, лишённый российского гражданства, теперь готов смягчить свой привычный сатирический стиль — но лишь в закрытых мероприятиях.

По данным Mash, комик соглашается убирать из выступлений шутки про Россию, Белоруссию и Александра Лукашенко, если этого потребует заказчик. Известно, что цена за выступление Славы около 1,6 млн рублей (без учета перелета, проживания и других расходов). В Европе его гонорар стартует от 17 тысяч евро.

Комиссаренко объясняет свою готовность к компромиссам закрытым форматом мероприятий — мол, «опасаться нечего». Однако на публичных концертах он продолжает прежнюю линию.

Напомним, 22 апреля Комиссаренко и его коллегу Дмитрия Романова лишили российских паспортов по инициативе ФСБ. Слава находится в межгосударственном розыске за клевету на Лукашенко, а въезд в РФ ему запрещен. Пока Комиссаренко гастролирует по Европе для русскоязычной публики, Романов ушел из стендапа и теперь продает онлайн-курсы за 300 евро под лозунгами про «успешный успех». Правда, купили их пока лишь 100 человек.