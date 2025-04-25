Стендап-комик Слава Комиссаренко готов отказаться от политических шуток
Комик готов скорректировать программу, но только на корпоративах.
Бывший резидент шоу «Стендап» на ТНТ Слава Комиссаренко, лишённый российского гражданства, теперь готов смягчить свой привычный сатирический стиль — но лишь в закрытых мероприятиях.
По данным Mash, комик соглашается убирать из выступлений шутки про Россию, Белоруссию и Александра Лукашенко, если этого потребует заказчик. Известно, что цена за выступление Славы около 1,6 млн рублей (без учета перелета, проживания и других расходов). В Европе его гонорар стартует от 17 тысяч евро.
Комиссаренко объясняет свою готовность к компромиссам закрытым форматом мероприятий — мол, «опасаться нечего». Однако на публичных концертах он продолжает прежнюю линию.
Напомним, 22 апреля Комиссаренко и его коллегу Дмитрия Романова лишили российских паспортов по инициативе ФСБ. Слава находится в межгосударственном розыске за клевету на Лукашенко, а въезд в РФ ему запрещен. Пока Комиссаренко гастролирует по Европе для русскоязычной публики, Романов ушел из стендапа и теперь продает онлайн-курсы за 300 евро под лозунгами про «успешный успех». Правда, купили их пока лишь 100 человек.