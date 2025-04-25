Адвокат раскрыл детали суда между Прилучным и Муцениеце

Накануне, 24 апреля, состоялось судебное заседание между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце. Присутствовали адвокаты актеров. Следующая встреча должна состояться 21 мая. После заседания адвокат актера Оксана Даниелова раскрыла некоторые детали. Так, она сообщила, что наконец состоялась встреча Агаты Муцениеце с сыном Тимофеем.

"Тимофей пытался поговорить о своей жизни, о своих новостях, но маму интересовали только обстоятельства судебного спора. Через пару часов Тимофей попросил папу забрать его. После встречи в кабаре мама просит ребенка подписать мировое соглашение", - рассказала защитница Прилучного.

Она считает, что актриса боится за свою репутацию. Адвокат актера заявила, будто Агата Муцениеце распространяла недостоверные данные о Павле Прилучном. Например, она утверждала, якобы бывший муж затеял суд по определению места жительства детей, чтобы не платить алименты.

"Это неправда, в суд предоставлены документы, что алименты выплачиваются регулярно, а сам не требует никаких алиментов на содержание сына", - подчеркнула представительница актера.

Также сторона Павла Прилучного доказала, что Тимофея никто не настраивал против матери.

"Была большая экспертиза, которая подтвердила, что все решения он принимает самостоятельно, без давления со стороны", - отметила адвокат Оксана Даниелова Woman.ru.

Также была опровергнута информация о том, будто Тимофею не дают общаться с матерью.

"Мы представили протокол осмотра, что телефон мамы не был заблокирован, он в доступе, есть попытки сына общаться, но мать на связь не выходила, она самоустранилась", - заявила сторона Прилучного.

Таким образом, сделала вывод Даниелова, видя, что все ее доводы разбиты, Муцениеце решила идти на мировую, чтобы окончательно не испортить себе репутацию.