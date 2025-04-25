Отец Яниса Тиммы сожалеет, что его сын не бил Седокову

Отец баскетболиста Яниса Тиммы Райтис сожалеет, что его сын не бил экс-супругу Анну Седокову. Как сообщает Starhit, об этом он заявил в социальных сетях.

В начале апреля Седокова вернулась на сцену. Она резко ответила тем, кто обвиняет ее в смерти Тиммы — по словам исполнительницы, последние четыре года Янис не работал, или «работал бесплатно». В новой публикации Райтис Тимма упомнил эти слова. По словам баскетбольного тренера, она делилась с публикой «своей тяжелой бабской долей».

«Муж-то не работал вообще, а сидел на ее худенькой шее. А она, бедняжечка, работала, не покладая рук и ног. Пахала во имя семьи, чтобы деток своих и мужа-балбеса содержать, который к тому же и пил, и изменял ей, и играл в азартные игры. А баскетбол? А какой баскетбол? Он играл либо бесплатно, либо вообще не играл», — с сарказмом написал отец спортсмена.

Тимма также пожалел, что сын не поднимал руку на исполнительницу. По его словам, Янис был воспитанным европейцем, которые не бьют женщин.

Напомним, что в середине октября 2024-го певица обратилась в суд с иском о расторжении брака с Тиммой. В конце года судебный участок мирового судьи удовлетворил иск Седоковой. В декабре 2024 года 32-летний Тимма был найден мертвым в Москве. Источники СМИ в правоохранительных органах заявили, что он совершил самоубийство.

Седокова вышла в свет в откровенном наряде после трагедии

В январе 2025 года юрист Екатерина Гордон сообщила, что родственники Тиммы получили отказ в возбуждении уголовного дела по факту его смерти. Она отмечала, что члены его семьи обжалуют это решение.