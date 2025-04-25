Общественники попросили снять статус иноагента с Моргенштерна*

Общественники из движения «Зов народа» обратились к главе СК Александру Бастрыкину и к Минюсту России с просьбой снять с иноагента Алишера Моргенштерна* статус иностранного агента.

Как говорится в обращении, которое есть в распоряжении RT, по мнению представителей движения, Моргенштерн сделал ряд положительных шагов: признал свою неправоту, заявил о положительном отношении к России, свёл татуировки, отправился на лечение и тому подобное.

«В результате он оказался в реабилитационном центре, где, по публикуемым сообщениям, осознал свои ошибки и переосмыслил свои ценности и мировоззрение. В частности, он начал сводить сатанинские татуировки с лица и менять содержание своих песен, отказываясь от деструктивной пропаганды», — говорится в письме.

Отдельно представители движения отметили, что в его публикациях всё чаще стали появляться фразы о Боге и благодарности.

Также общественники заявили, что Алишер начал регулярно помогать больным детям из России. По мнению членов объединения, это может говорить о том, что иноагент исправился и с него можно снять соответствующий статус.

Ранее источник RT в правоохранительных органах подтвердил информацию, что Моргенштерн был объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

До этого прокуратура Москвы сообщала, что наложила арест на имущество иностранного агента Алишера Моргенштерна.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.