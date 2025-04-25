Лолита назвала лучшего мужчину в своей жизни

Лолита и так всегда говорит как на духу, а на отгремевшем концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ» разоткровенничалась вообще не на шутку. В беседе с журналистами артистка призналась, что всегда любила только таких мужчин — так называемых криминальных авторитетов. К ним Лолита причислила и одного из своих мужей, с которым у них была сильная взаимная любовь.

© Super.ru

Все остальные мужчины, призналась Лолита, не только не вызывали у нее симпатию, но и отталкивали.

«Мой следующий муж был из числа авторитетов. И я его очень сильно любила. И он очень сильно любил меня. Если честно, я всегда любила именно этих мужиков. Все остальные были для меня пресными и противными. Да, у них тоже были жуткие нравы. Но мои лучшие мужики в жизни — это те, которых когда-то называли бандитами, а потом стали называть бизнесменами», — поделилась Лолита Милявская с журналистами.

Ранее Лолита раскрыла причину ссоры с Филиппом Киркоровым.