Победительница «Больших девочек» рассказала, на что потратила призовые

Победительница реалити-шоу «Пацанки» и «Большие девочки» Настя Петрова вложила призовые деньги в аренду квартиры в Москве на полгода вперед. Об этом она рассказала в интервью изданию «СтарХит».

Петрова одержала победу в пятом сезоне «Пацанок» и недавно стала победительницей «Больших девочек». Ранее из-за гормонального сбоя ее вес увеличился до 109 килограммов, но на новом реалити-шоу ей удалось вернуться к привычному 71-му килограмму.

В беседе со «СтарХитом» Петрова рассказала, что сейчас занимается спортом трижды в неделю. Недавно она начала внедрять в свое ежедневное меню продукты, которыми питалась до «Больших девочек».

«К слову, могу позволить и фастфуд - я настолько качественно тренируюсь, что все сжигаю. Главное - не злоупотреблять», - подчеркнула победительница шоу.

Значительную часть выигранных в «Больших девочках» денег Петрова вложила в жилье и развитие своего бренда - она выпускает собственный мерч, брендированную сувенирную продукцию.