Победительница «Больших девочек» рассказала, на что потратила призовые
Победительница реалити-шоу «Пацанки» и «Большие девочки» Настя Петрова вложила призовые деньги в аренду квартиры в Москве на полгода вперед. Об этом она рассказала в интервью изданию «СтарХит».
Петрова одержала победу в пятом сезоне «Пацанок» и недавно стала победительницей «Больших девочек». Ранее из-за гормонального сбоя ее вес увеличился до 109 килограммов, но на новом реалити-шоу ей удалось вернуться к привычному 71-му килограмму.
В беседе со «СтарХитом» Петрова рассказала, что сейчас занимается спортом трижды в неделю. Недавно она начала внедрять в свое ежедневное меню продукты, которыми питалась до «Больших девочек».
«К слову, могу позволить и фастфуд - я настолько качественно тренируюсь, что все сжигаю. Главное - не злоупотреблять», - подчеркнула победительница шоу.
Значительную часть выигранных в «Больших девочках» денег Петрова вложила в жилье и развитие своего бренда - она выпускает собственный мерч, брендированную сувенирную продукцию.
«Сняла прекрасное жилье в Москве, оплатила его на полгода вперед. Купила кучу вещей для уюта, все, что хотела. <…> Приз распределился больше по важным делам, нежели по хотелкам. Уверена, что на хотелки можно заработать, а вот не думать о том, чтобы платить за квартиру полгода - кайф ведь!» - заключила Петрова.