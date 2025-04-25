Лепс выступил против равноправия между мужчинами и женщинами

Певец Григорий Лепс заявил, что не верит в равноправие между мужчиной и женщиной. Как сообщает Super.ru, он назвал подобный подход «очень плохой политикой».

Общаясь с журналистами перед концертом «Золотые хиты» на Муз-ТВ, Лепс отметил, что женщины требуют равноправия, одновременно «прикрываясь» тем, что они слабый пол.

«Какое у нас с вами может быть равноправие? Никакого, быть его не может от природы. Когда начинается драка, почему-то вы резко вспоминаете, что вы женщины. Давайте сделаем проще: женщины остаются женщинами. Красивыми, добрыми», — сказал исполнитель.

Ранее 18-летняя девушка Лепса Аврора Киба рассказала о подготовке свадьбы с певцом. По ее словам, этот вопрос оказался непростым — в процессе возникли множество нюансов, которые не зависят от пары. При этом она отметила, что фанатам переживать не о чем.