Певица Лолита Милявская призналась, что благодаря доносам стала еще любимее публикой. Артистка рассказала об отношении к недоброжелателям корреспонденту сайта «Страсти».

В Москве состоялся концерт МУЗ-ТВ «Золотые хиты», который посетили многие звезды, в том числе и Милявская. Выйдя к прессе, артистка заговорила о возросшей народной любви после отмены ее выступлений. По словам Лолиты, концерты, которые все же состоялись, всегда проходят успешно: публика тепло встречает, за что она благодарна.

«Зритель всегда на стороне тех, кого травят. Мы любим тех, кого обижают. Хочется его защитить», — заявила она.

Лолита признается, что хотела бы лично встретиться с доносчиками, которые срывают концерты. По словам знаменитости, недоброжелатели никогда не пишут о своем «проигрыше», зато всегда радуются, когда удалось отменить ее выступления.

«Хоть бы с одним встретилась и сказала: «Давай один на один, по-пацански». Но никого нет. Когда они понимают, что концерт состоялся, то уже ничего не пишут. Они пишут, когда срывают выступления. Вот тогда у них пир во время чумы», — высказалась Лолита.

Напомним, артистка столкнулась с отменой после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.