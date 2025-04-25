У Сергея Никоненко нашли новообразование

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко обратился к врачам, которые выявили у него новообразование в области предстательной железы с подозрением на онкологию. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Никоненко подтвердил каналу, что действительно обратился за медицинской помощью, последовав совету жены. Артист также заметил, что иногда жалуется на скачки давления.

Несмотря на результаты обследования, 84-летний актер продолжает играть в театре и ездить на гастроли по России.

Никоненко исполнил в кино порядка 250 ролей. В частности, он сыграл в лентах «Странные люди», «Земляки», «Дворянское гнездо» «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Парад планет», а также в сериале «Каменская».

Ранее Владимир Пермяков, известный по роли Лени Голубкова в рекламе МММ, пожаловался на боли в сердце после попытки возвращения к актерской карьере. Врачи заподозрили у актера диабет и прописали диету, запретив употреблять колбасы, сало, жирные мясо и рыбу, консервы, а также пить газированную воду.