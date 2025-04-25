Укупник рассказал, почему не может продать квартиру в Юрмале

Помимо таунхауса в Москве, у Аркадия Укупника есть недвижимость в Латвии. Однако в своей квартире в Юрмале певец сейчас не бывает и, похоже, не горит желанием вообще там появляться.

В беседе с журналистами на концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ» певец рассказал, что пытался продать жильё в Юрмале, но столкнулся со сложностями — потенциальные покупатели были готовы его приобрести только в три раза дешевле. Поэтому Аркадий оставил решение квартирного вопроса до лучших времён и продолжает платить коммуналку за жильё, в котором не бывает.

«Квартира стоит законсервированная… Сейчас туда не езжу, потому что на машине не пускают… Я пытался продать, но местные ребята готовы купить, но в три раза дешевле. В общем, там сложности, поэтому я плюнул — стоит и стоит… », — рассказал Аркадий объяснил Укупник в беседе с 7Дней.ru.

В Москве Аркадий Укупник живёт с женой Натальей и дочерью Соней в таунхауса площадью 200 квадратных метров. Артист как-то отмечал, что его дом куда более скромных размеров, чем у многих его коллег по шоу-бизнесу, однако он не жалуется и о гигантских замках совсем не мечтает. В программе «Секрет на миллион» Укупник признавался, что обустройство дома обошлось ему в более чем 700 тысяч долларов — и это они с супругой еще сэкономили: Наталья сама занималась дизайном, а Аркадий своими руками укладывал плитку в ванной.

К слову, отметивший в этом году 72-летие Аркадий Укупник по-прежнему часто посещает светские мероприятия. Например, в январе артист появился на премьере фильма «Злой город», в декабре — на премьере картины «Онегин», а в октябре не пропустил выход фильма «Руки вверх!».