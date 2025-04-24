На могиле Децла произошло ЧП: памятник разлетелся на 5 частей

Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля 2019 года. Ему было 35 лет. Во время выступления в Ижевске у Децла произошел сердечный приступ, медики не смогли спасти артиста. Похоронили исполнителя хита "Вечеринка" на Пятницком кладбище в столице.

Вскоре после похорон вандалы разгромили могилу рэпера и подожгли крест. Тогда семья все восстановила, а после поставила на погосте памятник — стелу из белого мрамора, на который в полный рост был изображен Кирилл в концертном образе с длинными дредами. Но на этом злоключения не закончились. В середине апреля с могилы Децла исчез памятник.

Сын артиста Энтони Киселев рассказал, что произошло ЧП. Мраморную плиту повредил поклонник музыканта. Якобы мужчина хотел поцеловать надгробие, а оно рухнуло.

"Стелу уронили — разбилась в изголовье на 5 частей. Дядька сделал это абсолютно случайно и непреднамеренно, на записях с камер все хорошо было видно, он просто наклонился поцеловать памятник, упёрся руками и он вышел из пазов", — написал Антон в личном блоге в Telegram.

Поклонника нашли. Он не пытался спрятаться и сразу предложил компенсировать создание и установку нового памятника.