Экс-супруга Аршавина сделала очередную пластику носа

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина снова оказалась в кабинете хирурга. Напомним, женщина лишилась носа после тяжелого аутоиммунного заболевания. В прошлом году экс-супруге футболиста удалось, наконец, восстановить орган, но на этом мытарства не закончились. Теперь врачи трудятся над тем, чтобы придать носу более эстетичный и натуральный вид.

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Недавно Алиса решилась на 13-ю операцию, о чем сообщил ее пластический хирург.

«Мы делаем очередную коррекцию носа для Алисы Аршавиной. Сделаем его чуть-чуть поуже и четче. Вправятся и сместятся к центру крылья носа», — цитирует врача «КП».

Кончик, по его словам, станет более натянутым благодаря мягкотканому трансплантату. И тогда, как заверил хирург, форма получится более женственной.

Проблемы со здоровьем у Алисы начались после развода с Аршавиным. Ослабленный иммунитет привел к заболеванию, которое спровоцировало некроз тканей. Так Казьмина лишилась носа, и хурургам пришлось его восстанавливать буквально из ничего. Неизвестно, удастся ли врачам придать носу естественный вид.