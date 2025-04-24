Лепс высказался о традиционных ценностях

Григорий Лепс высказался о месте женщины в обществе и обратился к представительницам противоположного пола в разговоре с корреспондентом Super на мероприятии «Хиты Муз-ТВ». На вопрос, что должна сделать женщина, чтобы он перестал с ней общаться, Григорий явного ответа не дал. Зато поделился своими мыслями о феминизме.

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Женщина всё-таки должна понимать, что она женщина, потому что это очень плохая политика. "Я же женщина", а потом вы требуете равноправия. Какое у нас с вами может быть равноправие? Его не может быть. Понимаете? Сначала вы говорите, что вы женщины, потом что у нас равноправие. Но когда начинается драка, вы резко вспоминаете, что вы женщины

Григорий Лепс в разговоре с Super

Артист отметил, что и мужчины должны оставаться мужчинами: быть сильными, крепкими, хорошо зарабатывать.