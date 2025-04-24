Лолита заступилась за Агилеру, голос которой осудила Долина

Лариса Долина жестко высказалась в отношении Кристины Агилеры. На встрече со студентами народная артистка РФ отметила, что не может слушать американскую певицу из-за ее слишком громкого голоса и однообразных песен. Категоричное заявление Долиной вызвало переполох в Интернете и за его пределами.

С Ларисой Александровной не согласилась Лолита. Поп-звезда выразила свое мнение в беседе с журналистами VOICE.

«Лариса, как педагог, слышит так, передавая знания студентам. Агилера — живет как хочет, получая „Грэмми“ за то, как ее слышит индустрия», — поделилась Лолита.

Милявская восхищается Агилерой, потому что сама она не умеет петь так, как ее американская коллега. Также артистка преклоняется перед талантом Долиной, поэтому любит обеих исполнительниц.

А вот пользователи Сети были куда более категоричны, чем Лолита. Среди них оказалось немало преданных фанатов Агилеры.