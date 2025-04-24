Хазанов признался, что для него существуют только Москва и Юрмала

Художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов высказался про отношение к эмиграции. Артист признался, что лично для него существуют два места для жизни – Москва и Юрмала.

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Хазанов в интервью РБК рассказал, что не жить на родине – это «очень грустно».

«Я, например, нигде жить не могу, кроме двух мест — Москвы и Юрмалы, для меня это как подмосковная дача, я там восстанавливаюсь и физически, и эмоционально. Я знаю, почему для меня существуют только эти два места — я не могу жить не в русском языке», - поделился худрук театра.

Также он рассказал про нововведение – продажу билетов по паспортам. По словам Хазанова, это обрушило зрительскую активность – идти по документу они не готовы.

«Я очень надеюсь, что эта история с покупкой билетов по паспорту скоро закончится. Потому что финансовые потери театров за месяц составляют более 4,5 млрд руб», - поделился артист.

Ранее Хазанов высказался комике Гарике Харламове, который переозвучил попугая Кешу. Артист указал на отсутствие у шоумена театрального образования, но отметил, что тот «самый сильный» участник Comedy Club.