Ксения Бородина защитила бойфренда от нападок хейтеров

Ксения Бородина устала от нападок всех тех, кто критикует ее возлюбленного. Николая Сердюкова с самого начала их отношений называют альфонсом, ведь он, по сути взявшийся ниоткуда мужчина, пристроился к богатой и ресурсной женщине. Сегодня ведущая в очередной раз попыталась оправдать жениха и перечислила его уникальные плюсы.

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Бородина дала развернутый ответ на провокационный вопрос подписчика: «Почему ваш Коля так не полюбился публике?» Вот что написала Ксения: «Какой публике, простите? Все, кто знает лично, в восторге от него. Видя, как человек любит, как заботится, с какой теплотой и нежностью проявляет себя».

Затем Бородина раскритиковала вкусы российских женщин, которым только и подавай альфача.

«Они любуются картинами. Они думают, если тестостерон из ушей прет — значит, настоящий мужчина, а в жизни это совсем не так», — высказалась ведущая.

Сердюков, по словам Ксении, совсем не такой, он любящий и заботливый, веселый и щедрый. А еще у Коли колоссальное терпение, ведь блогера не сломили тонны хейта в его адрес.