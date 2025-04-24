Конкурс "Новая волна" покидает Сочи и впервые пройдет в Казани

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" в этом году переедет из Сочи в Казань, где пройдет с 21 по 26 августа.

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Такую маленькую сенсацию 24 апреля преподнесли прессе мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин и композитор Игорь Крутой. Казань примет таких звезд эстрады, как Филипп Киркоров, Алсу, Дима Билан, Anna Asti, Николай Басков, Олег Газманов, Люся Чеботина, Сергей Лазарев и многих других.

"Спасибо нашему дорогому маэстро Игорю Крутому за доверие и совместные проекты. Уверен: "Новая волна" поднимет Казань на новый уровень! И искренне верю, что наш гостеприимный многонациональный город в свою очередь придаст особый шарм "Новой волне", подарит ей новые яркие оттенки, свою любовь и энергию", - сказал Ильсур Метшин.

Он уточнил, что конкурс будет проходить у Центра семьи "Казан" на фоне реки Казанки и Казанского кремля.

История "Новый волны" насчитывает 23 года. У истоков создания фестиваля стоят Раймонд Паулз и Игорь Крутой. Первые 12 лет он проводился в латвийской Юрмале, а затем переехал в Россию.

Казань в качестве новой столицы конкурса рассматривалась еще в 2014 году наряду с Крымом, Сочи, Баку, Калининградом.