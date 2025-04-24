Стас Пьеха прокомментировал сообщения о деменции у бабушки

Певец Стас Пьеха назвал чушью информацию о том, что у его бабушки — Эдиты Пьехи — диагностировали деменцию. Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что врачи обнаружили у 87-летней певицы признаки возрастной деменции и гипертонию. Указывалось, что проблемы со здоровьем у Пьехи возникли на фоне резкого набора веса.

«Меня сегодня спрашивают какие-то глупости про Эдиту, чушь какая-то. Откуда эта информация? Я вообще не в курсе. Общаюсь с ней регулярно», — сказал Стас Пьеха.

Также информацию о деменции у певицы опровергла ее помощница Ирина. По ее словам, Пьеха чувствует себя нормально и никаких ухудшений здоровья у нее не наблюдается.