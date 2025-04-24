Волочкова выступила категорически против венчания дочери

Анастасия Волочкова не хочет, чтобы её дочь Ариадна венчалась со своим женихом Никитой Григоряном. Причину балерина раскрыла в шоу «Семейные тайны» Кристины Задора. Артистка считает, что Ариадна расстанется со своим молодым человеком.

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«Придёт ко мне и скажет: "Мама, как ты была права"», — уверена Анастасия.

Волочкова призналась, что пыталась повлиять на решение дочери с помощью собственной мамы, но всё тщетно. Пока молодые заявляют, что для них главное — венчание, а не раздельные церемонии в Москве и Санкт-Петербурге, балерина категорически против.

«Не надо этого венчания, зачем эта показуха? Она через полгода с ним расстанется», — высказалась артистка в интервью.

Не удивимся, если после таких заявлений роскошная свадьба в Санкт-Петербурге, организованная Анастасией, действительно будет отменена. Буквально на днях Волочкова рассказывала, что это «очень волнительное и трепетное событие» для неё как для мамы.