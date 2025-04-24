Отец выяснил, на что Янис Тимма перед смертью потратил все свои миллионы

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Отец покончившего с собой баскетболиста Яниса Тиммы Райтис продолжает обвинять во всех бедах певицу Анну Седокову. Якобы бывшая жена разрушила жизнь спортсмена.

Отец выяснил, на что Янис Тимма перед смертью потратил все свои миллионы
© ТАСС

Райтс заявил, что его сын все свои деньги отдал Анне. Тимма-старший выяснил, что в браке с певицей Янис купил пять квартир, но все записал на Седокову. Ради новой недвижимости Тимма избавился от своих машин и жилья в Риге.

"В 2021 году Янис продал свои люксовые авто общей стоимостью полмиллиона евро и денежные средства от их продажи перевел на счет Седоковой. Кроме того, в апреле 2022-го Янис продал шикарную квартиру в Риге стоимостью 580 тысяч евро, а денежные средства также перевел Седоковой", — заявил папа баскетболиста.

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Райтис уверен, что Анна лукавит, когда говорит, что Янис жил за ее счет. Семья баскетболиста уже наняла адвоката и попытается отобрать у артистки все, что ей подарил бывший муж. Однако у родных спортсмена вряд ли что-то получится.

"К сожалению, наследники Яниса — родители и сын не смогут рассчитывать на возврат денежных средств, переводимых Анне Седоковой. Они сожительствовали, потом состояли в браке, и Янис добровольно переводил денежные средства, не предполагая заемные обязательства", — пояснила Woman.ru юрист Елена Сенина.
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