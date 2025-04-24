Канье Уэст заявил о решении стать белым и признался в любви к России

Рэпер Канье Уэст, который известен своими скандальными публикациями в социальных сетях, признался в любви к России и заявил, что отныне считает себя белым. Новые посты появились в его аккаунте в X (бывший Twitter).

«Я тут подумал и решил, что я белый», — написал Йе, попросив теперь причислять его исключительно к евреям и белым людям.

Также музыкант и продюсер, который признавался, что страдает психическими расстройствами, сообщил, что любит и всегда любил Россию. К публикации он приложил видео, на котором изображен якобы личный телохранитель Владимира Путина.

«Всегда любил это видео и Россию», — заявил Канье.

Ранее стало известно, что Канье Уэст шокировал фанатов заявлением о своих совместных детях с бывшей супругой Ким Кардашьян.