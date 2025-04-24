Дочь российского шансонье умерла в Таиланде

В Таиланде скончалась фотограф из Екатеринбурга Дарья Толстухина, которая неделю назад впала в кому после двух остановок сердца. Об этом сообщает портал E1.RU.

Во время отпуска с подругами 33-летняя Толстухина почувствовала себя плохо. Пятнадцатого апреля, за несколько дней до вылета домой, девушка оказалась в больнице.

Отец Дарьи, исполнитель шансона Андрей Толстухин (псевдоним - Андрей Карат), отмечал, что у его дочери никогда не было серьезных заболеваний. Что стало причиной внезапно появившихся проблем, пока неизвестно.

Подруга Толстухиной сообщила, что 23 апреля было принято решение о ее отключении от аппарата ИВЛ. Тело россиянки репатриируют в Россию.