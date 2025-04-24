Агата Муцениеце продолжает судиться с Прилучным за сына

В Головинском районном суде Москвы состоялось очередное заседание, связанное с разводом актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Как сообщает StarHit, в суде снова обсуждали вопрос о месте жительства 12-летнего сына артистов — Тимофея. Мальчик отказался приезжать и давать показания.

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В октябре 2024 года суд официально определил, что Тимофей должен жить с Муцениеце. Однако подросток продолжает жить с отцом. На предыдущем заседании мать мальчика попросила вызвать ребенка в суд, чтобы снова спросить, с кем он хочет остаться. По мнению актрисы, Прилучный настраивает Тимофея против матери.

Вместе с тем защита Прилучного утверждает, что такими действиями Муцениеце лишь растягивает процесс и наносит травму Тимофею. Адвокат актера Оксана Даниелова отмечала, что «мама никак не может принять выбор сына».

«Дело в том, что для ребенка все это очень неприятно. И подобное поведение матери мы оцениваем как недобросовестное», — подчеркивала она.

В результате Тимофей не приехал, а суд не смог вынести вердикт. В следующий раз стороны встретятся уже на новом заседании — 21 мая. Сегодня же судья допросил эксперта, который провел психологическую беседу с сыном звезд.

Даниелова в беседе с журналистами после заседания заявила, что Муцениеце сама отдаляется от ребенка. Она не интересуется, как у Тимофея дела, как он растет, воспитывается и учится. Прилучный же, по ее словам, действует исключительно в интересах своих детей.