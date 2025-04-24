«Переходят на фамилию»: балерина Шувалова ответила критикам

Балерина Мария Шувалова рассказала в интервью The Voice, что столкнулась с волной нападок в соцсетях после дебюта в балете «Анюта» в Большом театре. Артистка назвала это «спланированной атакой» и подчеркнула, что относится к критике хорошо - если речь идет о профессиональной критике, а не о «сотнях злобных комментариев не по делу от «диванных экспертов».

Мария Шувалова (Багирова) ранее впервые исполнила главную роль на сцене Большого театра. 26-летняя балерина - дочь государственного деятеля Игоря Шувалова. В беседе с The Voice артистка подчеркнула, что не подвела своих учителей, спектакль получился и зрители остались довольны, но против нее была начата «настоящая атака», которая была подхвачена людьми, признанными иноагентами в России.

«Я искренне пыталась понять, в чем меня обвиняют. Вроде начинают критиковать танец – и сразу же переходят к фамилии, каким-то миллионам, богатству, якобы заранее обусловившему мое появление на сцене», - отметила балерина.

Она подчеркнула, что о детях известных родителей часто думают, что им все «досталось на тарелочке с золотой каемочкой». Поэтому, когда они добиваются успеха, это начинают связывать с родителям, отметила балерина.

«Все, что я могу делать, это доказывать, что я - это я. Это закаляет характер. Мой опыт - в семьях с достатком белоручек не воспитывают. И еще. Приходит осознание, что предвзятое мнение сложно опровергнуть», - подчеркнула Шувалова.

В интервью The Voice балерина также рассказала о наиболее значимых партиях, которые она исполняла ранее. Артистка упомянула партию Рамзеи в Большом театре, русской невесты в «Лебедином озере», Китти в «Анне Карениной» и Джульетты в Михайловском театре.