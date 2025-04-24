Роза Сябитова раскрыла размер своей пенсии

Телеведущая Роза Сябитова призналась, что получает пенсию 18 тысяч рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

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Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала, то получает всего 18 тысяч рублей пенсии. По словам свахи, сумма маленькая, потому что она не живет в Москве и не имеет званий, за которые полагаются специальные надбавки.

«Сейчас еще повысили, раньше меньше была. Она у меня небольшая, поскольку я не москвичка. Я переехала в Подмосковье. Поэтому надбавок нет, звания народной артистки у меня тоже нет. Пенсию свою я не трачу - откладываю», - рассказала она.

Сябитова добавила, что не рассчитывала на свою пенсию - сейчас она не тратит ее.