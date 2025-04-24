Разрыв с Масюковым, измена и отложенная свадьба: история Юлианны Карауловой

24 апреля Юлианне Карауловой исполнилось 37 лет. За эти годы артистка успела не только записать множество песен, ставших безусловными хитами, но также прослыть «сбежавшей невестой» и построить по-настоящему гармоничные отношения. Starhit пересказал биографию певицы в ее день рождения.

Детство в Болгарии и возвращение

Юлианна Караулова родилась 24 апреля 1988 года в Москве в семье инженера и врача. В четыре года она вместе с родителями переехала в болгарскую Софию, поскольку этого потребовала работа отца. Девочка училась в болгарской школе при посольстве РФ, а в 10 лет уже участвовала в конкурсе талантов «Добрич».

Любовь к музыке артистка переняла от своей матери. Недавно Елена Караулова приняла участие в шоу «Секретный артист» и восхитила жюри. Юлианна отмечала, что ее мама потрясающе поет, а карьера — «результат амбиций», которые на нее переложили.

«С детства родители "топили" за то, чтобы я пела. Они всегда в меня верили и говорили, что все получится — даже когда я не верила в это сама», — рассказывала Караулова.

Когда семья вернулась в Россию, то Юлианна продолжила заниматься вокалом и участвовать в конкурсах. В 15 лет она стала одной из трех солисток группы YES!, однако настоящая популярность ждала ее позже.

Участие в «Фабрике звезд»

В 2004 году Караулова стала участницей пятого сезона «Фабрики звезд». Благодаря телешоу она получила бесценный опыт и первую всероссийскую известность. Сольно она исполнила композицию «Дождь», а в составе группы «Нэцкэ» — «Я джокер кину на стол» и «Я попала в сети»

Однако на проекте ее ждали не только творчество, но и романтические отношения с Романом Масюковым. Спустя годы Юлианна пришла к выводу, что их свели продюсеры — певцам советовали присмотреться друг к другу, после чего музыканты сблизились. При этом певица Алла Пугачева, выступившая художественным руководителем проекта, запрещала интимные отношения на проекте и не поощряла даже объятия.

«Было желание, скажем так, подольше побыть с человеком вместе без камер, но со стороны Аллы Борисовны чуть ли не ультимативно говорилось: "Будет какая-то сексуальная история у меня на "Фабрике…"— вы сразу же пойдете под номинацию!" Ну то есть приговор такой прозвучал. Понял, что мне ничего не остается делать, кроме как достаточно скромно себя вести, без особых проявлений, которые все равно были», — отмечал позднее Масюков.

Исполнители дуэтом спели песню «Нет тебя», однако ближе к завершению шоу охладели друг к другу. Новыми красками их отношения заиграли уже после финала — за Русланом никто не приехал из родной Твери, и он остался жить у Карауловой. Юлианна рассказывала, что у молодого человека сложились прекрасные отношения с ее матерью. Роман закончился через год по инициативе певицы — осознав, что они абсолютно разные, артистка поставила в отношениях точку.

Сбежавшая невеста

Несколько раз свадьбы Карауловой отменялись. Так, в 18 лет девушка получила предложение руки и сердца в новогоднюю ночь — его сделал парень, с которой она встречалась всего несколько месяцев. Юлианна согласилась в романтическом порыве, однако через полтора года эти отношения закончились. Артистка так и не вышла замуж, хоть бывшие влюбленные и остались близкими друзьями.

Когда исполнительница стала солисткой 5sta Family, то завела роман с журналистом — позднее оказалось, что он постоянно изменял своей избраннице. Однажды Караулова даже застукала дома любовницу.

«Он дал ей ключи, думая, что я останусь у родителей. Я понимала, что девушка не виновата, он врал нам обеим. Мы с ней поговорили, я даже предложила подвезти ее домой, но она решила, что это неловко, и вызвала такси. Два месяца мне понадобилось, чтобы успокоиться после этого случая», — рассказывала Юлианна.

Через некоторое время изменник сделал Карауловой предложение. Девушка призналась, что не доверяет ему, но если в течение года он не повторит своих ошибок, то пара вернется к этому разговору. Жених оскорбился и через несколько месяцев снова изменил, после чего отношения закончились.

Брак с Андреем Черным

Сольная карьера Карауловой продолжала набирать обороты. Мир услышал такие композиции как «Ты не такой», «Хьюстон» и «Внеорбитные», которые оказались хитами. А после поклонники узнали, что в личной жизни Юлианны произошли изменения — она стала встречаться с саунд-продюсером Андреем Черным, с которым познакомилась еще на «Фабрике».

В 2016 году мужчина сделал певице предложение — прямо в эфире новогоднего шоу на ВДНХ. Свадьбу отложили, поскольку у Карауловой не было времени заниматься ее организацией. Уже в 2021 году, после рождения сына Александра, Юлианна призналась, что они заключили брак тайно.

«Мы расписались, а вечером улетели на гастроли. Так случилось, что рядом со мной сидел Дмитрий Губерниев и я провела с ним первую брачную ночь. Мы с ним выпили шампанского, он мне подарил свой CD-альбом, все было прекрасно!», — рассказывала она.

Именно с Черным у Карауловой сложились здоровые гармоничные отношения. Муж помогал не только с ребенком, но и в работе, поддерживая саморазвитие супруги.