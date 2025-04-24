Помощница Эдиты Пьехи прокомментировала информацию о деменции певицы

Женщина рассказала, когда артистка даст концерт.

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Ассистентка легендарной артистки Эдиты Пьехи опровергла появившиеся в СМИ сообщения о проблемах со здоровьем у 87-летней певицы, передает 360.ru.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил о возможных нарушениях памяти и дезориентации у Пьехи, а также о наборе 30 килограммов из-за малоподвижного образа жизни. По данным издания, это якобы привело к гипертоническим кризам и необходимости регулярных врачебных вмешательств. Однако помощница певицы Ирина в разговоре с 360.ru категорически опровергла эту информацию:

«Она нормально себя чувствует, так что информация не соответствует действительности. Никакого ухудшения нет».

Она также уточнила, что в ближайшее время концерты не запланированы, но это не связано с состоянием здоровья:

«Всему свое время. У Эдиты Станиславовны все нормально, даже нет никакого повода, все как было».

Поклонники артистки надеются, что слухи о ее здоровье не имеют под собой оснований, и легендарная певица продолжает наслаждаться спокойной жизнью вне сцены.