Антонов рассказал, на что тратит пенсию в 60 тысяч рублей

Юрий Антонов признался, что тратит пенсию в 60 тысяч рублей только на животных. Об этом сообщает Ura.ru.

Певец Юрий Антонов на фоне новостей о маленьких пенсиях у других артистов заявил, что не интересуется чужими деньгами. При этом свою пенсию музыкант тратит на помощь животным.

«Я не знаю, какая пенсия у других, я не заглядываю в чужие сберегательные книжки. В принципе для меня 60 тысяч рублей — это нормальная пенсия. Я отдаю эти деньги на помощь животным», - заявил он.

По словам Антонова, он регулярно закупает около 60 кг семечек для белок и голубей, которые обитают на его загородном участке. Также певец кормит 13 кошек и рыбок в пруду. Антонов заявляет, что считает своим долгом помощь животным.