«Ужасная была мерзавка»: творческий путь и личная жизнь Елены Скороходовой

Актриса Елена Скороходова стала мастером спорта по фигурному катанию, играла яркие роли, писала пьесы и баллотировалась в депутаты. Но удалось ли артистке построить счастливую семью, в ее день рождения разбиралось издание «СтарХит».

Актриса родилась 24 апреля 1962 года в Москве в семье математиков, работавших на оборонную промышленность. И изначально она планировала связать свою жизнь с точными науками, но настоящей страстью девочки стало фигурное катание. 12-летнюю Скороходову взяла к себе тренер Елена Чайковская, однако переход к ней внезапно стал транзитом в актерскую карьеру.

Однажды на соревнованиях сломалось табло, а пока его чинили, кривлявшуюся на льду Елену Скороходову показали в прямом эфире крупным планом. Ее заметил Владимир Гордеев, спросивший, не хочет ли артистичный ребенок пойти в актрисы. Идея показалась Скороходовой интересной, так как совмещать мехмат и тренировки было бы сложно. Занятия в театральном казались легче, и Скороходова поступила в Щукинское училище.

Однако учеба так захватила студентку, что в итоге тренировки сошли на нет. Актрисе удалось попасть в Московский театр имени Пушкина и начать кинокарьеру. Во время учебы она засветилась в короткометражке «Шутка?!», затем в эпизодах фильмов «Берег» и «Одиноким предоставляется общежитие».

А первую заметную роль Скороходова сыграла мелодраме «Счастливая, Женька!». В «Где находится нофелет?» она сыграла обаятельную Зою, а в «Бабнике» — валютную проститутку. В нулевых она приняла участие в проектах «На углу у Патриарших», «Большая разница» и «Розыск».

Параллельно артистка писала пьесы, а в 2017-м занялась фильмом по собственному сценарию «Не бросайте пепел на пол». Также Скороходова вела на ТВ передачу о гимнастических упражнениях и несколько раз баллотировалась в депутаты.

Личная жизнь Елены Скороходовой также оказалась весьма яркой и насыщенной. На третьем курсе «Щуки» актриса, чувствуя себя абсолютно неопытной для того, чтобы играть на сцене любовь, начала встречаться с человеком, который в дальнейшем стал крупным чиновником. Однако в итоге ей стало скучно в этих отношениях, и она решила уйти к другому. Ее поклонник долго мучился, но потом все же поставил точку.

«Он собрал волю в кулак и перестал на меня реагировать. Перевернул страницу. Поначалу даже было обидно. «И все? — подумала я. — Что, уже больше не играем?» Ужасная была мерзавка», - вспоминала она.

Позднее в Театре имени Пушкина актриса сблизилась с Владимиром Виноградовым, которого знала еще по фильму «Счастливая, Женька!», и заставляла его доказывать свои чувства, стоя на проезжей части или воруя шампанское. В итоге она вышла за него замуж «из жалости или из «стадного чувства»», но брак распался.

«Мы не были парой. Сейчас у нас прекрасные отношения. Все обиды прощены и забыты. У него лучшая жена на свете. Она родила ему троих детей, тянет весь дом, терпит Веников, нынче уже не сахарный, характер. Я на такое была бы не способна. Но друзья мы пожизненно», - рассказывала она.

Влюбилась же Скороходова в актера Андрея Ташкова. Актриса отмечала, что в их отношениях «все было так правильно, как прописано в духовных книгах, и совсем не банально». Однако и этот брак, в котором она родила сына, был разрушен. Причиной стала измена Ташкова.

«Нас развели легко, я даже ни разу не заплакала. Только все время твердила судье: «Я со всем согласна. Претензий не имею»», - отмечала она.

Больше замуж Скороходова не выходила, хотя верила: бумеранг за обиженных возлюбленных ей уже прилетел, а значит, впереди еще случится яркая история любви.

Напомним, что накануне праздновала свой день рождения звезда «Исцеления любовью» Александра Афанасьева-Шевчук. Она также изначально не собиралась выбирать актерскую профессию, несмотря на то, что выросла в семье актрисы и композитора, а для того, чтобы обрести счастье ей пришлось пережить страшную аварию.