Певица Слава в соцсетях рассказал о том, что близкие «трепят нервы»

Перед концертом певица Слава (Анастасия Сланевская) эмоционально высказалась в соцстеях о напряжённых отношениях с близкими. «Сил снова нет. Мне еще нервы жостко трепят. Причем близкие люди», — написала артистка без дополнительных пояснений (орфография и пунктуация автора сохранена).

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Артистка заявила, что пора выключать «добренькую Настю» и не реагировать на происходящее. Поклонники предположили, что речь может идти о конфликте в семье или рабочих разногласиях с окружением. Ранее Слава редко публично обсуждала личную жизнь, предпочитая держать ее в тайне.

Несмотря на эмоциональный пост, певица отметила, что радости ей добавляет запланированный концерт и ее зрители. Сейчас Слава активно гастролирует с новым материалом.

Ранее сообщалос, что певица возможно рассталась со своим гражданским супругом Такое заявление сделал шансонье Евгений Кемеровский. В беседе с «МК» он неожиданно решил поделиться подробностями личной жизни певицы.

«Слава — наша куколка. Она стоит двадцать пять баранов, три холодильника, две кинокамеры… Тем более что она сейчас развелась и ищет мужчину», — шутливо высказался артист.

Примечательно, что сама исполнительница в этот момент находилась рядом. Опровергать слова шансонье она не стала. Лишь уточнила, что узами брака себя никогда и не связывала.

«Я как бы и не выходила замуж. Как была свободной, так и осталась», — отметила Слава.

Кемеровский ошибку признал и уточнил, что имел в виду, что она «разбежалась с бывшим». «Ждем будущего! Я об этом хотел сказать», — оптимистично заключил музыкант.