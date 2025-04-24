«Я чувствую, что меня сейчас попрут»: Куртукова оказалась в центре скандала

Певица Татьяна Куртукова оказалась в центре скандала на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия». Как сообщает Starhit, исполнительница русских народных песен стала приглашенной судьей в новом выпуске.

По информации издания, Куртукова судила коллективы со всей строгостью, вызывая критику со стороны других участников шоу.

«Я чувствую, что меня сейчас попрут, но мне не понравилось, что с первых нот такая была голосовая атака громкая. Простого обывателя иногда это отпугивает», — сказала певица после выступления одного из хоров.

Куртукова прокомментировала информацию об увеличении гонораров

Ведущий программы Николай Басков призвал исполнительницу быть осторожнее в высказываниях, однако Куртукова оставалась при своем. Она подчеркнула, что имеет право на собственное мнение. Отметим, что глава сотни жюри Сергей Лазарев не стал спорить с приглашенной звездой. Как и всегда, он от всей души поддерживал коллективы.